Мексиканские страсти в центре Риги: «Ты офигела? Я не уйду!»

Рижанин Мартиньш поделился в Facebook видео сцены, достойной увековечивания в самых страстных роковых сериалах.

Некий мужчина не желая покидать свою подругу (жену, любовницу?) кинулся аж на капот автомобиля, только бы лишь любимая не скрылась за горизонтом. «Элина! - увещевал наш «Ромео», - Ты офигела? (прим. - вольное изложение сказанного нашей редакцией) Я не уйду!».

Куда должен пойти герой ролика неизвестно, остается только лишь догадывается... Впрочем, все вышесказанное лишь версия Русского TVNET. Добавим, что роковая сцена прощания происходила в столице на углу улиц Аусекля и Элизабетес.

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Может быть у тебя, дорогой читатель, есть свое разъяснение происходящему?