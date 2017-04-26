В Латвию прибыли четыре американских боевых вертолета «Apache»

Для укрепления безопасности Латвии в страну прибыли четыре американских боевых вертолета «Apache», сообщила агентству ЛЕТА представитель отдела прессы Министерства обороны Майнрита Сенцевицина.

Вертолеты участвуют в международных учениях «Summer Shield», которые с 17 по 30 апреля проходят в Адажи.

Вертолеты прибыли из Техаса. Планируется, что они примут участие и в запланированных в июне учениях «Saber Strike» и в учениях в других странах Балтии.

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Как сообщалось, в начале апреля на авиационную базу Национальных вооруженных сил в Лиелварде прибыли три американских военно-транспортных вертолета «Chinook». Они также будут участвовать в учениях в странах Балтии.