Хочешь купить землю в Латвии? Знай госязык на среднем уровне!

Депутаты комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политики сегодня при подготовке к повторному рассмотрению законопроекта о приватизации земли в сельскохозяйственной местности, решили усилить требования к знанию государственного языка к иностранцами, желающим приобрести латвийскую землю.

Как сообщает ЛЕТА, предложение предусматривает, что иностранцам необходимо будет знать латышский язык по меньшей мере на категорию B 2-го уровня. Ранее требования предусматривали владение госязыком на категорию A первого уровня.

По сути, человек должен знать язык на среднем уровне - то есть общаться на бытовые и профессиональные темы, читать и понимать тексты различного содержания, а также оформить такие документы как справки, отчеты, протоколы, извещения.