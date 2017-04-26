Жители Даугавпилса возмущены ценами на центральном рынке

В редакцию портала пришло электронное письмо от жителя Даугавпилса, который возмущен запредельными ценами на центральном рынке. Речь, в частности, идет о свежих овощах.

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Приводим текст письма целиком без редакторской коррекции.

«Знаете ли вы сколько стоят огурцы и помидоры на нашем рынке? Цены просто запредельные. Дороже мяса!!! Чтобы килограмм томатов стоил 5 евро? Огурцы тоже не далеко ушли... были 4.50 на прошлой неделе, сейчас опустились до 4. А сколько там этих помидор в этом килограмме - 5 штук? Получается, чтобы приготовить салат из свежих овощей на семью, нужно потратить около 10 евро!!! И это Даугавпилс?

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Я по долгу службы часто бываю в Питере. Сразу скажу, что цены весной на эти овощи там тоже не копеечные.

Но, извините, у них помидоры летят самолетами из Узбекистана, и запах у них такой, что голова начинает кружиться... У нас же парниковые огурцы и помидоры выращены где-то здесь неподалеку.

Учитывая размер страны, в Даугавпилс за 3-4 часа доезжают как здрасте. Понятно, что траты на отопление теплиц, но это уж явно не соразмеримо с доставкой овощей самолетами.

Конечно, можно сослаться на то, что мы живем во времена рыночной экономики, и каждый вправе устанавливать свои наценки на товары. Но, в таком случае, иначе как акцией под названием «Попробуй – купи!» это не назовешь. Варварский способ подразнить пенсионеров с нищенской пенсией и людей, живущих на минималку.

Одним словом — беспредел. Овощи из не столь далекого Марупе (или откуда-то там поблизости) стоят столько, будто их целый месяц везли из далекой страны. Причем, каждый килограмм по отдельности. Сколько людей в нашем городе могут позволить себе такую роскошь покупать овощи весной на центральном рынке?

С уважением,

Виктор».

К сожалению, нельзя однозначно ответить на вопрос «сколько?», но учитывая уровень благосостояния большей части населения города, можно предположить, что выращенными весной в Латвии свежими овощами, радовать себя часто могут не многие.

Как уже сообщал Русский TVNET, латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ), которая отслеживает изменения цен в розничной торговле с 1996 года, отмечает, что неожиданно высоким ростом цен за короткий период в последнее время отличились молочные продукты.

Удорожание этих продуктов производители объясняют резким повышением закупочных цен на молоко - вплоть до 40%.

В марте прошлого года средняя цена 2%-ного молока в магазинах составляла 0,74 евро за литр, а в декабре - уже 0,91 евро. С конца прошлого года наблюдается стабилизация цен - в марте 2017 года стоимость литра молока сохранилась на уровне декабря прошлого года.

Выросли за год цены и на другие молочные продукты. Например, 25%-ная сметана в 360-граммовой упаковке в течение года подорожала на 14%, сливочное масло (упаковка 200 г) - на 8%, голландский и российский сыр - соответственно на 21% и 23%.

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