Министр обороны подписал договор о покупке б\у гаубиц у Австрии

Вчера министр обороны Раймонд Бергманис подписал договор о приобретении подержанных гаубиц у Австрии, сообщила передача ЛТВ «Утренняя панорама».

Бергманис в эти дни принимает участие в неформальном совещании министров обороны ЕС в Валлетте. Вчера на встрече с министром обороны Австрии Хансом-Петером Доскоцилом был подписан договор о покупке 155-миллиметровых гаубиц серии «M109».

Средние затраты на единицу в зависимости от модификации составят от 60 до 140 тыс. евро, сумма договора составляет 6 млн евро. Всего будет куплено 47 единиц боевой техники. Гаубицы будут модернизированы. Поставка планируется осенью.

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Как уже сообщал Русский TVNET, бывший командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Юрис Далбиньш назвал гаубицы очень серьезным и мобильным оружием. Они способны оказывать серьезную боевую поддержку войскам и быстро менять позицию.

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