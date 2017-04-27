Повышение пенсионного возраста до 100 лет станет реальностью?

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

В стране растет доля пожилых людей, поэтому, если мы не подумаем о привлечении иммигрантов, нам грозит существенная нехватка рабочих рук.

Такой основной вывод сделали на совместном заседании комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества и комиссия по долгосрочному развитию.

Исследователи рассказали депутатам о влиянии на Латвию мировых миграционных процессов. Демограф Илмар Межс считает, что важнее не численность населения, а его структура. Сейчас в Латвии на одного пенсионера приходится примерно двое работающих, но до 2040 года показатель может выровняться – один работающий на одного пенсионера. Каждый год с рынка труда из-за возраста будут уходить на 10 тыс. человек больше, чем выходить на рынок. На ситуацию отрицательно влияет и миграция.

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В целом из страны уехало 10%–15% населения, но в группе 20–35-летних показатель достигает 30%. Наивно надеяться, что запущенные проблемы демографии решат нынешние подростки, так что решения только два, сказал Межс. Это иммиграция и «повышение пенсионного возраста до 100 лет», иронически выразился он - пишут латвийские СМИ Diena и Latvijas avize.

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