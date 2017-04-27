Не для всех: за незаконное ношение формы армии Латвии - штраф 2000 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Сейм сегодня концептуально поддержал инициативу Министерства обороны, связанную с борьбой с угрозами гибридной войны, которая подразумевает наложение денежного штрафа в размере 20000 евро за незаконное ношение формы армии Латвии.

До сегодняшнего дня административный кодекс предусматривает ответственность только за незаконный заказ изготовления военной формы и знаков отличия, за что может быть применен штраф в размере до 210 евро, а если нарушение совершено повторно в течение года - 350 евро. По мнению Минобороны, этих наказаний недостаточно, чтобы удержать людей от незаконного использования солдатской формы и знаков различия.

Нововведения предусматривают более строгие условия - наказывать будут и за то, что форму носит человек, не состоящий в рядах Национальных вооруженных сил. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере до 2000.

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