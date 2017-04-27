Посетительница т/ц Azur: Работники сказали, что позовут моих пропавших детей только на латышском

Неприятные минуты пережила покупательница торгового центра Azur - женщина потеряла в магазине детей и кинулась за помощью в информационный центр. Однако реакция его работников немало удивила ее, о чем Анна рассказала в Facebook.

"Хочу поделиться неприятным опытом, который произошел со мной этой зимой в торговом центре Azur. Я привела детей поиграть в детскую игровую комнату, которая расположена на территории комплекса. Когда пришло время уходить, послала детей одеваться. Я находилась в трех метрах от раздевалки, но не углядела, что дети, натянув ботинки, решили спрятаться и забрались в один из домиков, стоящих неподалеку. Оговорюсь, что их план занял буквально 15-20 секунд, пока я доставала кошелек из сумки.

Когда я начала их искать, то, скажу откровенно, никто из работниц игровой комнаты даже не удосужился мне помочь. При моем обращении о помощи мне сухо ответили, что «у нас клиенты в очереди стоят». Обыскав все углы (в домики мне заглянуть не пригло в голову от панического состояния), я побежала искать их по магазину, а также обратилась в информационный центр с просьбой позвать их по именам.

На что мне ответили, что звать могут исключительно на латышском языке, а по-русски «запрещает закон».

Теперь: я уважаю любой язык и, связанные с ним правила, но, во-первых, мы не живем в Латвии и, соответственно, латышский в семье понимаю только я (в тот период мы приехали навестить бабушку), а, во-вторых, такого закона просто нет! Я попыталась объяснить это девушкам, но наткнулась на холодное непонимание, микрофон мне тоже не дали. Охраны на территории магазина просто нет, либо она сидит где-то в закромах супермаркета и по коридорам не ходит.

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К счастью, все закончилось хорошо и дети, устав от пряток, вышли сами.

Но от Азура, его работников и работников игровой площадки остались очень негативные впечатления.

Я специально прошлась по самым большим универмагам города и везде в информации получила ответ, что призыв о поиске или любая другая срочная информация могут быть сообщены на любом языке. Поэтому, если вы не говорите на государственном, или ваши дети его не понимают, рекомендую держаться подальше от этого магазина и его сотрудников", - гласит ее пост в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Комментаторы, в свою очередь, разделились на 2 лагеря: кто-то пенял маме за нежелание контролировать своих cобственных детей, а кто-то вошел в положение перепугавшейся женщины и был шокирован отношением работников.