Шадурскис: люди не понимают взаимосвязь между образованием и развитием общества

Люди не понимают взаимосвязь между системой образования и развитием общества, сказал сегодня во время презентации проекта реформы образования министр образования и науки Карлис Шадурскис.

Он выразил надежду, что с реформой содержательной части образовательного процесса не произойдет так же, как с измененным в свое время законом о строительстве, и возможные ошибки будут замечены и исправлены своевременно, чтобы реформа прошло успешно.

Вместе с тем Шадурскис сказал, что успех проведения реформы зависит не только от деятельности Министерства образования и науки (МОН) и Государственного центра содержания образования (ГЦСО), но и от участия всего общества.

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«Я не хочу, чтобы с реформой образования получилось, как с законом о строительстве. Не хочу, чтобы создалась ситуация, когда МОН и ГЦСО что-то делают с экспертами, создают новый продукт, потом обсуждают с социальными партнерами, они нас критикуют, затем мы достигаем компромисса, убеждаем Сейм, правительство, достигаем новых компромиссов. Но пока мы боремся, директора школ просто наблюдают за процессом. В таком случае получится, как с законом о строительстве», - сказал Шадурскис.

Он уверен, что пассивная, выжидательная позиция не позволит провести качественную реформу.

Шадурскис считает, что люди в настоящее время не до конца понимают взаимосвязь между системой образования и развитием общества.

«Если мы хотим, чтобы общество нормально функционировало, самое время менять систему образования. Менять так, чтобы все, кто занимается подготовкой следующего поколения, шли с нами в ногу. Нам очень важно изменить спрос со стороны общества, его ожидания», - сказал Шадурскис.

Он не отрицал, что в работе МОН были и будут ошибки и призвал партнеров своевременно оценивать работу министерства. «Если партнеры займут выжидательную позицию и будут искать ошибки, а потом критиковать, то у нас получится еще один закон о строительстве», - подчеркнул министр.

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