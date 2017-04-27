Депутат Сейма о гражданстве Барышникова: Это хорошо для престижа Латвии

Сейм сегодня, 27 апреля, постановил предоставить гражданство Латвии за особые заслуги всемирно известному артисту балета Михаилу Барышникову, который родился в нашей стране. Сейчас Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

Как прокомментировал радиостанции глава комиссии по гражданству миграции и сплоченности общества Илмар Латковскис, выдача гражданства Барышникову идет на пользу престижу Латвии.

«Его мотивация такая, что он все–таки чувствует связь со своей родиной. Латвия — его родина.

Первые 16 лет — это очень сильные корни, сильные впечатления и все это заложило основу для его творческого роста.

Есть также тесные человеческие связи, которые Барышников, по сути, все время сохранял, а сейчас он также восстановил творческое сотрудничество с Латвией. Мы следим за достижениями Барышникова на международной сцене и нам все время хочется утверждать, что он наш. А сейчас это обоюдно подтверждено гражданством. Я думаю, что это очень хорошо для престижа Латвии», — сказал Латковскис.

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Барышников учился в Рижском хореографическом училище, затем в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США. Барышников выступал на самых знаменитых балетных сценах , а также снимался в кино.

В 2015 году в Новом Рисжком театре с успехом прошла постановка Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета был показан моноспектакль «Письмо человеку» с участием Барышникова.

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