Скоро в Латвию доставят много боевой техники НАТО и прибудут первые солдаты

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В ближайшие недели в Латвию доставят много единиц военной техники батальона НАТО под руководством Канады, а также прибудут первые солдаты, сообщил агентству ЛЕТА министр обороны Раймонд Бергманис, который в настоящее время принимает участие в неформальной встрече министров обороны стран ЕС на Мальте.

«Прибытие боевых групп идет по графику. В мае прибудет много единиц техники и материально-техническое обеспечение», - сказал министр.

Бергманис также подтвердил, что в Латвию доставят танки и другую бронетехнику. Латвийское оборонное ведомство продолжит развивать инфраструктуру, необходимую для приема батальона.

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Как сообщалось, в целях укрепления обороноспособности Латвии боевая многонациональная группа НАТО батальонного уровня будет полностью размещена в Латвии до июня. В группу войдут около 1000 военнослужащих.

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