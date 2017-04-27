Медсестры готовы отказаться от работы 60 часов в неделю с июня

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Латвийская ассоциация медсестер поддержит предложение Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) отказаться от 60-часовой рабочей недели с 1 июня этого года, сообщили агентству ЛЕТА в ассоциации.

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Такое решение принято после того, как президент Латвии Раймонд Вейонис и премьер-министр Марис Кучинскис не изъявили интереса к встрече с членами ассоциации медсестер, чтобы обсудить будущее этой профессии, длинные часы работы, размер вознаграждения.

Кроме того, ассоциация так и не получила ответ от Министерства здравоохранения на вопросы о роли медсестер в системе латвийского здравоохранения.

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По данным Инспекции здоровья, в 2016 году в Латвии было зарегистрировано 8756 работающих медсестер, что на 216 медсестер меньше, чем в 2015 году, кроме того, стремительно сокращается число первичных регистраций медсестер, а также снижается число работающих по своей специальности медсестер. В течение десяти лет работу в больницах прекратили примерно 5000 медсестер, поясняют в ассоциации.

В отчете о системе здравоохранения Министерства здравоохранения говорится, что в настоящее время на 100 тыс. жителей в Латвии приходится 502,4 медсестры, что в среднем на 42% меньше, чем в других странах ЕС и серьезно угрожает качеству медицинского обслуживания, поясняют в ассоциации.

В прошлом году средняя зарплата в Латвии составляла 858,9 евро, а в этом году может вырасти до 906,1 евро, между тем

наименьший размер зарплаты медсестры составляет 418 евро.

По экономическим мотивам в 2016 году 1355 медсестер работали на двух работах, 178 медсестер – на трех, а десятки медсестер вынуждены трудиться на четырех и даже семи местах работы, подчеркивают в ассоциации.

Правление ассоциации предлагает постепенно снижать количество рабочих часов одновременно повышая зарплату. Медсестры предлагают в 2017 году повысить оплату труда на 99,52 евро, сократить количество часов с 240 до 220 в месяц, а в следующем году повысить зарплату на 123,22 евро, а количество часов сократить с 220 до 200.

Как сообщалось, ЛПРЗСУ продолжит переговоры с Министерством здравоохранения и комиссией Сейма по социальным делам и труду об изменениях в нормативных актах, которые позволили бы с 1 июля начать постепенное сокращение часов работы медиков при одновременном введении повышенного коэффициента оплаты труда.

Сейчас нормальным рабочим временем для врачей и медперсонала считается 60-часовая рабочая неделя при стандартной 40-часовой рабочей неделе.

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