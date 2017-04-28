Украинцы Латвии проведут в Риге акцию «Stop Putin’s war in Ukraine»

Сегодня в 17.00 у здания посольства России в Риге пройдет акция против российской агрессии на Украине, сообщил ранее агентству ЛЕТА представитель Латвийского конгресса украинцев Николай Павлюк.

Украинские общины Европы, США и Канады 28 апреля проводят очередную общемировую акцию протеста «Stop Putin’s war in Ukraine».

«Мы приглашаем всех, кому небезразлична судьба Украины, участвовать в нашей акции #StopPutinsWarInUkraine4, чтобы мир услышал «нет» убийствам мирных жителей на востоке Украины», - сказал Павлюк.

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Aizvērt Акция протеста против агрессии России на Украине, а также против оккупации Крыма Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







Организация выдвигает ряд требований, включая полный вывод российских войск и военной техники с территории Украины, круглосуточный контроль ОБСЕ ситуации на востоке Украины, свободный доступ наблюдателей ОБСЕ к участкам украинско-российской границы, не контролируемым сейчас украинской армией.

«Так как Россия не выполняет минские соглашения, положение вдоль демаркационной линии в Донбассе в последние дни сильно ухудшилось, при обстрелах с российской стороны каждый день погибают украинские солдаты и мирные жители», - говорится в заявлении Латвийского конгресса украинцев.















Aizvērt У российского посольства прошла акция протеста против агрессии на Украине Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







Организация требует также освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся в заключении по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям на территории России и в Крыму.

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