Мой малыш съел шоколадку перед кассой: скандал в магазине Даугавпилса

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/fotologic

Жительница Даугавпилса Екатерина рассказала о неправомерном, по ее мнению, размещении товара в магазинах. Когда она уже расплачивалась на последние деньги в магазине, ее двухлетний малыш взял и потом съел находящуюся перед его глазами шоколадку. Денег на съеденное сыном уже не хватало. возник скандал.

«Почему в магазинах киндер-сюрпризы размещены на полках в доступных детям местах? Такое ощущение, что их специально так ставят, чтобы дети могли их достать и не оставить родителям выбора – покупать или нет! Что делать, если мой ребенок съел киндер, пока я рассчитывалась в кассе?

«Поясню ситуацию – моему сыну 2 года, еще не разговаривает, объяснить ему, что у меня в канун зарплаты нет денег, очень сложно. Не брать его в магазин не могу – работаю до 17:30, не всегда успеваю вовремя забрать из сада, не то что в магазин одна сходить...», - пишет Екатерина порталу gorod.lv.

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Так вот, зарплата через 2 дня, в кошелке 5 евро. Купила в супермаркете необходимые продукты дожить до получки, стою в очереди рассчитаться, держу ребенка на руках. Знающие люди советуют поставить малыша, видимо, сбоку видно, что держать его трудно. Да и вправду, поставила Гришеньку, взяла за руку, вот моя очередь рассчитываться, даю деньги, получаю сдачу.

Ребенок в этот момент успел взять «киндер-сюрприз», лежащий прямо напротив его носа, на уровне моего колена, открыл его и начал уплетать за обе щеки. Сдачу я получила 30 центов – на «киндер», естественно, не хватает. Продавец начала вопить, мол, я специально ребенка так поставила, чтоб он «киндер» взял.

В итоге пришлось отдать пачку сахара обратно и купить этот злополучный «киндер». Два дня потом чай без сахара пили.

На каком вообще основании подобные вещи, сладости, ставят так, чтобы ребенок мог их взять сам? Обязана ли я в таком случае платить? Ведь я не планировала покупать киндер».

Свой комментарий предоставил юрист Игорь Медведев.

«К сожалению, Вы не можете отказаться платить за товар, который взял Ваш ребенок. Да, в целях увеличения продаж, магазины сознательно размещают различные категории товара для разных потребителей с максимально удобным доступом к ним. Что касается Вашего случая, то, зная ситуацию, Вы должны оградить малыша от таких соблазнов».


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