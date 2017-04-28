Журналист предлагает латвийским семьям взять на лето детей из Донбасса

С инициативой дать возможность детям из Донбасса погостить в Латвии выступил журналист Атис Климовичс.

«Пожалуйста, подумайте и дайте знать все те, кто хочет этим летом в июле на одну неделю принять в свою семью 1-2 украинских ребенка, чьи отцы погибли в Донбассе», - написал он в Facebook. «Вместе с украинским волонтерами планируем привезти группу из 20-25 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Если в течение 2-3 недель увидим, что люди отзывчивы, украинцы приготовят список и сможете увидеть кого из них примете в семью. Тогда же можно будет договориться и о времени приезда. Все затраты по содержанию детей принимающая семья берет на себя».

Стоит отметить, что на момент публикации пост стал достаточно популярным - почти 1000 публикаций, люди активно отзываются на эту инициативу.

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