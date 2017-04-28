На время Велопраздника в Риге ограничат движение

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В понедельник 1 мая в Риге состоится велозаезд «Rīgas Velosvētki – sākam sportot», участники которого соберутся у Arēna Rīga в 12:00.

В 12:30 начнется велозаезд по маршруту: Arēna Rīga, по улицам Малпилс, Сканстес, Ханзас, Экспорта, Набережной 11 ноября, Ратушной площади, Каменному мосту, съезд на улицу Мукусалас, по улице Мукусалас и кольцу, затем по улице Луцавсала и завершится на Луцавсале.

Участников велозаезда будет сопровождать полиция и в случае необходимости будет регулировать или ограничивать движение.

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Движение общественного транспорта будет регулироваться по необходимости.

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