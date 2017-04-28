В Риге прошла акция протеста против агрессии России на Украине

Сегодня во второй половине дня на митинг против российской агрессии на Украине напротив посольства России пришли примерно 40 человек.

Через десять минут после начала акции на другой стороне улицы напротив здания посольства собралось около 10 человек, поддерживающих политику России. Они принесли плакат «Россия - опора Украины».

Участники антироссийской акции заявили, что это провокация, и один из них начал перечислять, что плохого сделала Россия Украине, но закончил свою речь нападками на мэра Риги.

Реклама







































































Aizvērt Аакция протеста против агрессии России на Украине Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA







Полицейские попросили мужчину соблюдать заявленную цель акции протеста. Протестующие в ответ на это попросили полицейских выдворить с мероприятия молодого человека, который снимал происходящее на пленку и провокационно высказывался на русском языке. Полиция попросила его покинуть место акции.

За митингом следили примерно 20 стражей порядка.