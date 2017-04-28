В Риге прошла акция протеста против агрессии России на Украине

Iepretim Krievijas vēstniecībai notiek protesta akcija pret Krievijas agresiju Ukrainā
 

Iepretim Krievijas vēstniecībai notiek protesta akcija pret Krievijas agresiju Ukrainā. Фото: Ieva Čīka/LETA

Сегодня во второй половине дня на митинг против российской агрессии на Украине напротив посольства России пришли примерно 40 человек.

Через десять минут после начала акции на другой стороне улицы напротив здания посольства собралось около 10 человек, поддерживающих политику России. Они принесли плакат «Россия - опора Украины».

Участники антироссийской акции заявили, что это провокация, и один из них начал перечислять, что плохого сделала Россия Украине, но закончил свою речь нападками на мэра Риги.

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Аакция протеста против агрессии России на Украине

Фото: Аакция протеста против агрессии России на Украине0

Полицейские попросили мужчину соблюдать заявленную цель акции протеста. Протестующие в ответ на это попросили полицейских выдворить с мероприятия молодого человека, который снимал происходящее на пленку и провокационно высказывался на русском языке. Полиция попросила его покинуть место акции.

За митингом следили примерно 20 стражей порядка.


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