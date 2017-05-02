Апрель: испытания над Цесисом, новый указ Путина и как латвийцы диктант писали

Русский TVNET предлагает читателям вспомнить, какие важные события сотрясали латвийскую общественность в уходящем месяце.

Майрис Бриедис становится чемпионом мира по версии WBC

2 апреля в Дортмунде (Германия) ночью завершился поединок, в котором 32-летний латвиец Майрис Бриедис победил единогласным решением судей 32-летнего немца Марко Хука. Бриедис одержал победу по решению судей, так как боксеры провели полные 12 раундов. Победу Бриедису по очкам присудили все трое судей - 116:111, 117:110 и 118:109. Бриедис - первый латвийский спортсмен, которому удалось стать чемпионом мира в профессиональном боксе.

Реклама

ЧИТАЙ НА TVNET: Майрис Бриедис завоевал титул чемпиона мира по версии WBC

ЧИТАЙ НА TVNET: Бриедис после матча был доставлен в больницу

ЧИТАЙ НА TVNET: Чемпиона мира по версии WBC Майриса Бриедиса встретили в Риге овациями





















































Aizvērt Чемпиона Майриса Бриедиса в Риге встречали овациями Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA







Латвию с визитом посетил президент Украины Петр Порошенко

4 апреля по приглашению президента Вейониса с визитом в Латвию прибыл президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко. Во время визита президент Украины встретился с премьер-министром Марисом Кучинским, провел рабочий обед с председателем Сейма Инарой Мурниеце, посетил Латвийский национальный художественный музей, Рижскую украинскую среднюю школу и Вайварскую основную школу. Порошенко поблагодарил Вейониса за гостеприимство, а также за поддержку независимости Украины, отметив, что «Латвия хорошо понимает Украину, поскольку пережила советскую оккупацию. Противостоять российской агрессии мы можем только при объединении усилий ЕС, Латвии и Украины», - подчеркнул Порошенко. Президент Украины поблагодарил Латвию за лечение и реабилитацию украинских военнослужащих, за участие в обучении и подготовке украинских солдат, а также за за сотрудничество по безвизовому режиму.



























Aizvērt Порошенко посетил украинских военных в реабилитационном центре в Юрмале Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







ЧИТАЙ НА TVNET: Порошенко: Латвия - эффективный адвокат Украины в ЕС

ЧИТАЙ НА TVNET: Порошенко посетил украинских военных в реабилитационном центре в Юрмале



















































Aizvērt Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Латвию LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







Путин подписал новый указ о безвизовом въезде неграждан Латвии

6 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении безвизового въезда в страну негражданам Латвии и Эстонии, родившимся после 6 февраля 1992 года. В пояснительной записке к документу говорится, что вопрос безвизового въезда напрямую затрагивает интересы соотечественников в статусе неграждан Латвии и Эстонии. Большинство из них стремится поддерживать и развивать исторически сложившиеся культурные, гуманитарные, научные, региональные, торгово-экономические и другие связи. При этом их искусственное разделение на два сорта – с правом безвизового въезда и без такового – только ухудшает их положение.

ЧИТАЙ НА TVNET: Путин подписал новый указ о безвизовом въезде неграждан Латвии

Учение с увлечением: Латвия пишет по-русски тотальный диктант

В субботу, 8 апреля, во всем мире и стар и млад снова ели за парты, чтобы проверить свою грамотность в русском письменном. В роли «диктатора» (этот термин прижился в обиходе координаторов Тотального диктанта по всему миру) выступил доктор филологии учитель русской словесности Пушкинского лицея Андрей Георгиевич Ефремов, который читает текст диктанта уже во второй раз (впервые – в 2015 году). Большая часть тех, кто посетил Тотальный диктант, делают это уже не первый раз. Участники с энтузиазмом делились впечатлениями после сдачи работ. Кто-то отмечал, что хочет просто проверить свою лингвистическую компетентность, другие пришли на акцию, поскольку хотят почувствовать единение со всеми участниками мирового диктанта по русскому языку независимо от страны проживания, а третьих интересовали призы, которые предоставляет культурно-просветительский фонд «Татьяна Жданок – русской школе».

ЧИТАЙ НА TVNET: Как в Риге прошел тотальный диктант по русскому языку

ЧИТАЙ НА TVNET: Учение с увлечением: Латвия пишет по-русски тотальный диктант

ЧИТАЙ НА TVNET: Тотальный диктант: флешмоб — уроки русского для рижских грамотеев

Это было очень красиво: в Вентспилсе установили Рекорд Гиннеса

В честь 100-летнего юбилея Латвии в Вентспилсе установили мировой рекорд Гиннеса в номинации «Самой быстрой и масштабной одновременной посадки луковичных цветов». 9 апреля в 12 часов дня 1294 участников, разделенные на 52 команды одновременно высадили на лугу Сарканмуйжи 7764 саженцев нежных подснежников.

Twitter

Sestdien, 8.aprīlī, no plkst.11:00 portālā ventspils.lv būs vērojama tiešraide no Ginesa pasaules rekorda uzstādīšanas mēģinājuma. pic.twitter.com/V7Nm4ha9sg— Ventspils.lv (@Ventspilslv) 7 апреля 2017 г.

Twitter

Spilgtākie mirkļi, kā Ventspilī tika uzstādīts Ginesa pasaules rekords–Visvairāk cilvēku vienlaikus stāda sīpolpuķes!https://t.co/lvOWueRtPk pic.twitter.com/fClULghBi3— Ventspils.lv (@Ventspilslv) 8 апреля 2017 г.

Youtube

ЧИТАЙ НА TVNET: Это было очень красиво: как в Вентспилсе установили Рекорд Гиннеса

Делаем Латвию чище: по всей стране прошел Большой субботник

22 апреля по всей Латвии прошел Большой субботник, в ходе которого каждый мог убрать одно из официально зарегистрированных мест или самостоятельно выбранное место. Это мероприятие, берущее начало еще из советских времен, когда субботники были приурочены именно к 22 апреля (дню рождения В.И. Ленина) стало в Латвии уже традиционным. Во время Большого субботника от мусора очищались обочины дорог, леса, окрестности исторических мест и др. Всего в Латвии официально зарегистрировано 1765 мест, где прошел субботник. Премьер-министр Марис Кучинскис принял участие в уборке Валмиерской эстрады. Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне отправились в Кокмуйжский парк в Коцени.







































































Aizvērt Большой субботник в Латвии Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







ЧИТАЙ НА TVNET: Эколог: обнаруженная во время Большого субботника черепаха является редкой находкой

ЧИТАЙ НА TVNET: Находки Большого субботника: непочатые бутылки пива, холодильники в реке и живая черепаха

ЧИТАЙ НА TVNET: Подсчеты организаторов: в Большом субботнике приняло участие около 200 тыс. человек

Латвия на пути в космос: прошли испытания над Цесисом

В четверг, 20 апреля, на аэродроме в Цесисе был совершен пробный запуск ракеты в космос. В рамках проекта «Первые 100 км Латвии в космосе» в 2018 году в космос отправится первая созданная в Латвии ракета, которой будет по силам преодолеть высоту в 100 километров и подтвердить таким образом потенциал Латвии в будущем присоединиться к космическим державам. Во время пробного запуска ракеты были проверены показатели данных телеметрии строящейся ракеты, системы измерения высоты, системы отстрела парашюта, а также показателей онлайн-видео.





















Aizvērt На летном поле Цесиса испытали ракету Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







ЧИТАЙ НА TVNET: Как Латвия запускала ракету в космос

Барышникову предоставлено гражданство Латвии за особые заслуги

27 апреля Сейм постановил предоставить гражданство Латвии за особые заслуги родившемуся в Латвии балетному танцовщику Михаилу Барышникову. Решение Сейма было единогласным, не воздержался и не проголосовал против ни один депутат, «за» были 84 парламентария. Сейчас Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

ЧИТАЙ НА TVNET: Депутат Сейма о гражданстве Барышникова: Это хорошо для престижа Латвии

ЧИТАЙ НА TVNET: Сегодня Барышникову предоставлено гражданство Латвии за особые заслуги