Апрель: испытания над Цесисом, новый указ Путина и как латвийцы диктант писали

Русский TVNET предлагает читателям вспомнить, какие важные события сотрясали латвийскую общественность в уходящем месяце.
Майрис Бриедис становится чемпионом мира по версии WBC
2 апреля в Дортмунде (Германия) ночью завершился поединок, в котором 32-летний латвиец Майрис Бриедис победил единогласным решением судей 32-летнего немца Марко Хука. Бриедис одержал победу по решению судей, так как боксеры провели полные 12 раундов. Победу Бриедису по очкам присудили все трое судей - 116:111, 117:110 и 118:109. Бриедис - первый латвийский спортсмен, которому удалось стать чемпионом мира в профессиональном боксе.
ЧИТАЙ НА TVNET: Майрис Бриедис завоевал титул чемпиона мира по версии WBC
ЧИТАЙ НА TVNET: Бриедис после матча был доставлен в больницу
ЧИТАЙ НА TVNET: Чемпиона мира по версии WBC Майриса Бриедиса встретили в Риге овациями
Латвию с визитом посетил президент Украины Петр Порошенко
4 апреля по приглашению президента Вейониса с визитом в Латвию прибыл президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко. Во время визита президент Украины встретился с премьер-министром Марисом Кучинским, провел рабочий обед с председателем Сейма Инарой Мурниеце, посетил Латвийский национальный художественный музей, Рижскую украинскую среднюю школу и Вайварскую основную школу. Порошенко поблагодарил Вейониса за гостеприимство, а также за поддержку независимости Украины, отметив, что «Латвия хорошо понимает Украину, поскольку пережила советскую оккупацию. Противостоять российской агрессии мы можем только при объединении усилий ЕС, Латвии и Украины», - подчеркнул Порошенко. Президент Украины поблагодарил Латвию за лечение и реабилитацию украинских военнослужащих, за участие в обучении и подготовке украинских солдат, а также за за сотрудничество по безвизовому режиму.
ЧИТАЙ НА TVNET: Порошенко: Латвия - эффективный адвокат Украины в ЕС
ЧИТАЙ НА TVNET: Порошенко посетил украинских военных в реабилитационном центре в Юрмале
Путин подписал новый указ о безвизовом въезде неграждан Латвии
6 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении безвизового въезда в страну негражданам Латвии и Эстонии, родившимся после 6 февраля 1992 года. В пояснительной записке к документу говорится, что вопрос безвизового въезда напрямую затрагивает интересы соотечественников в статусе неграждан Латвии и Эстонии. Большинство из них стремится поддерживать и развивать исторически сложившиеся культурные, гуманитарные, научные, региональные, торгово-экономические и другие связи. При этом их искусственное разделение на два сорта – с правом безвизового въезда и без такового – только ухудшает их положение.
ЧИТАЙ НА TVNET: Путин подписал новый указ о безвизовом въезде неграждан Латвии
Учение с увлечением: Латвия пишет по-русски тотальный диктант
В субботу, 8 апреля, во всем мире и стар и млад снова ели за парты, чтобы проверить свою грамотность в русском письменном. В роли «диктатора» (этот термин прижился в обиходе координаторов Тотального диктанта по всему миру) выступил доктор филологии учитель русской словесности Пушкинского лицея Андрей Георгиевич Ефремов, который читает текст диктанта уже во второй раз (впервые – в 2015 году). Большая часть тех, кто посетил Тотальный диктант, делают это уже не первый раз. Участники с энтузиазмом делились впечатлениями после сдачи работ. Кто-то отмечал, что хочет просто проверить свою лингвистическую компетентность, другие пришли на акцию, поскольку хотят почувствовать единение со всеми участниками мирового диктанта по русскому языку независимо от страны проживания, а третьих интересовали призы, которые предоставляет культурно-просветительский фонд «Татьяна Жданок – русской школе».
ЧИТАЙ НА TVNET: Как в Риге прошел тотальный диктант по русскому языку
ЧИТАЙ НА TVNET: Учение с увлечением: Латвия пишет по-русски тотальный диктант
ЧИТАЙ НА TVNET: Тотальный диктант: флешмоб — уроки русского для рижских грамотеев
Это было очень красиво: в Вентспилсе установили Рекорд Гиннеса
В честь 100-летнего юбилея Латвии в Вентспилсе установили мировой рекорд Гиннеса в номинации «Самой быстрой и масштабной одновременной посадки луковичных цветов». 9 апреля в 12 часов дня 1294 участников, разделенные на 52 команды одновременно высадили на лугу Сарканмуйжи 7764 саженцев нежных подснежников.
Sestdien, 8.aprīlī, no plkst.11:00 portālā ventspils.lv būs vērojama tiešraide no Ginesa pasaules rekorda uzstādīšanas mēģinājuma. pic.twitter.com/V7Nm4ha9sg— Ventspils.lv (@Ventspilslv) 7 апреля 2017 г.
Spilgtākie mirkļi, kā Ventspilī tika uzstādīts Ginesa pasaules rekords–Visvairāk cilvēku vienlaikus stāda sīpolpuķes!https://t.co/lvOWueRtPk pic.twitter.com/fClULghBi3— Ventspils.lv (@Ventspilslv) 8 апреля 2017 г.
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ЧИТАЙ НА TVNET: Это было очень красиво: как в Вентспилсе установили Рекорд Гиннеса
Делаем Латвию чище: по всей стране прошел Большой субботник
22 апреля по всей Латвии прошел Большой субботник, в ходе которого каждый мог убрать одно из официально зарегистрированных мест или самостоятельно выбранное место. Это мероприятие, берущее начало еще из советских времен, когда субботники были приурочены именно к 22 апреля (дню рождения В.И. Ленина) стало в Латвии уже традиционным. Во время Большого субботника от мусора очищались обочины дорог, леса, окрестности исторических мест и др. Всего в Латвии официально зарегистрировано 1765 мест, где прошел субботник. Премьер-министр Марис Кучинскис принял участие в уборке Валмиерской эстрады. Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне отправились в Кокмуйжский парк в Коцени.
ЧИТАЙ НА TVNET: Эколог: обнаруженная во время Большого субботника черепаха является редкой находкой
ЧИТАЙ НА TVNET: Находки Большого субботника: непочатые бутылки пива, холодильники в реке и живая черепаха
ЧИТАЙ НА TVNET: Подсчеты организаторов: в Большом субботнике приняло участие около 200 тыс. человек
Латвия на пути в космос: прошли испытания над Цесисом
В четверг, 20 апреля, на аэродроме в Цесисе был совершен пробный запуск ракеты в космос. В рамках проекта «Первые 100 км Латвии в космосе» в 2018 году в космос отправится первая созданная в Латвии ракета, которой будет по силам преодолеть высоту в 100 километров и подтвердить таким образом потенциал Латвии в будущем присоединиться к космическим державам. Во время пробного запуска ракеты были проверены показатели данных телеметрии строящейся ракеты, системы измерения высоты, системы отстрела парашюта, а также показателей онлайн-видео.
ЧИТАЙ НА TVNET: Как Латвия запускала ракету в космос
Барышникову предоставлено гражданство Латвии за особые заслуги
27 апреля Сейм постановил предоставить гражданство Латвии за особые заслуги родившемуся в Латвии балетному танцовщику Михаилу Барышникову. Решение Сейма было единогласным, не воздержался и не проголосовал против ни один депутат, «за» были 84 парламентария. Сейчас Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.
ЧИТАЙ НА TVNET: Депутат Сейма о гражданстве Барышникова: Это хорошо для престижа Латвии
ЧИТАЙ НА TVNET: Сегодня Барышникову предоставлено гражданство Латвии за особые заслуги