Полиция проверит, чему учит детей Федерация русского рукопашного боя в центре при РД

Полиция безопасности (ПБ) проводит углубленную проверку прозвучавшей в СМИ информации о том, что в детско-юношеском центре Рижской думы проводит занятия, используя сабли, ножи и огнестрельное оружие, Латвийская федерация русского рукопашного боя.

Сюжет о деятельности федерации в Латвии был показан в передаче «Ничего личного» на телеканале TV3. В ПБ агентству ЛЕТА сообщили, что ей известны названные в сюжете лица и в соответствии с компетенцией ПБ проводится углубленная проверка упомянутых в передаче фактов.

Передача «Ничего личного» в своем сюжете рассказывала о том, что

в России ширится патриотическое воспитание молодежи, в том числе растет популярность военных лагерей, организуемых при поддержке православной церкви.

Если раньше это были отдельные небольшие клубы по интересам, то в настоящее время предпринимаются попытки создания единой платформы обучения на всей территории страны под названием «Православный воин». В программу обучения входят различные боевые виды спорта и боевые действия на полигонах. В этих военных лагерях был замечен и инструктор из Латвии Сергей Силкин, который основал в Риге Латвийскую федерацию русского рукопашного боя. На размещенных на сайте федерации фотографиях видны одетые в защитную форму мужчины, которые используют на занятиях ножи, сабли и другое оружие.

Также на фотографиях видны люди в одежде с символикой российской армии.

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Часть тренировок под руководством Силкина проходит на открытом воздухе, а в часть - в детско-юношеском центре «Даугмале» на ул. Екабпилс в Риге, который является учреждением Рижского самоуправления, где дети дошкольного и школьного возраста и молодежь могут заниматься спортом, изучать языки, учиться игре на музыкальных инструментах и танцам. Директором центра уже более 15 лет является Эдгар Шаблис.

Он рассказал передаче, что центр свои помещения сдает в аренду и другим лицам, в частоности, с Сергеем Силкиным заключен договор как с частным лицом, однако в нем ничего не говориться о том, что он будет использовать помещения центра для тренировок с оружием.

В телефонном разговоре Силкин сообщил передаче, что последние несколько лет не занимается обучением молодежи в Риге. В детско-юношеском центре самоуправления федерация тренируется уже на протяжении многих лет. Также он сообщил, что федерация поддерживает контакты с православной церковью, в помещениях которой в Риге проводятся встречи с молодежью.