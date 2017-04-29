Завтра bezvests.lv будет искать пропавшую в Юрмале Марину; приглашаются все неравнодушные

 

Фото: bezvests.lv

В воскресенье, 30 апреля 2017 года, в 10:00 команда BEZVESTS.LV проведет поиски 67-летней Марины ГОЛДФЕЛДЕ, без вести пропавшей 17 июля 2016 года и до сих пор не найденной

Женщина пропала по дороге из Меллужи в Ригу, известно, что собиралась идти пешком от Меллужи до Дубулты, а оттуда на электричке уже добираться до Риги. Но до дома она так и не добралась.

ПРИМЕТЫ: была одета в серую кофту и серые брюки, при себе у пропавшей была маленькая сумочка и хозяйственная сумка.

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Поиски планируются в Юрмале - в лесном массиве по маршруту станций Меллужи-Дубулты, осмотрим берега реки и участки дюнной зоны, территории небольших огородов, и вблизи водоемов, заросших высокой травой.

Точное место сбора - Baznīcas iela 2A.

«Всех, кто хочет и может принять участие в поисках, будем рады видеть в нашей команде. Также просим внимательно прочесть этот текст и в дальнейшем следить за информацией на нашей странице в фейсбуке - https://www.facebook.com/bezvests.lv/», - сообщает организация.

ОДЕЖДА должна быть соответствующей - резиновые сапоги или специальная походная непромокаемая обувь, непромокаемый плащ, многослойная одежда (поскольку ходить жарко, стоять холодно), с собой взять воду и что-то легкое из еды (булочки, орешки, сухофрукты, шоколадку и т.п.), горячий чай в термосе. Люди, одежда которых не будет соответствовать требованиям, не будут включены в поисковые группы.

Одежду желательно надевать яркую, жилеты с отражателями приветствуются (лучше оранжевые, но можно и других цветов).

Просим взять с собой в машину сменную одежду и обувь, в которую можно будет переодеться после поисков. Учтите, что температура воздуха переменчива и влажность очень сильная.

Общество Bezvests.lv просит каждого волонтера критически оценить свои возможности участвовать в этих поисках - как ФИЗИЧЕСКИ, так, на сей раз, и МОРАЛЬНО. Добровольцы Bezvests.lv не могут брать на себя ответственность за неопытных волонтеров и просят соблюдать элементарную осторожность и технику безопасности в ходе поисков - не заходить в болото, в пруды и непредсказуемые канавы.

Также просим строго соблюдать инструкции и указания руководителей групп - идти только в цепочке прямо по курсу, следить за тем, чтобы идущий рядом был в постоянной зоне видимости, познакомиться с теми, кто рядом в цепи, и поддерживать друг друга во время поисков. Категорически запрещается заходить в заброшенные дома, если они попадутся на пути (это могут делать только командиры групп и опытные волонтеры Bezvests.lv). Нельзя отрываться от группы даже на короткое время.

В поисках запрещается участвовать несовершеннолетним (это касается всех поисковых мероприятий). Несовершеннолетние могут участвовать только вместе со врослыми в поисковых тренировках.

Bezvests.lv не берет на себя ответственность за тех, кто желает ходить по лесу в одиночку, проводит поиски по своим методам и принципам. Мы не координируем и не комментируем такое поведение, как и работу полиции и дейсвтия армии: мы - добровольцы, такие же, как и каждый из Вас.

Телефоны для связи по вопросам воскресных поисков: 28275255, 20122580б 22084084


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