Откровенно: Я зарабатываю на продаже органов сирийских беженцев

Абу Джафар из Бейрута в свое время работал охранником в баре, потом встретил группировку, которая занималась торговлей органов. Новую работу он нашел среди людей, готовых от отчаяния продать свои органы. Увеличение потока беженцев из Сирии в Ливан создало благоприятный фон для этого бизнеса.

«Да, я использую людей», - в разговоре с BBC открыл Абу. Он говорит, что многие в Сирии просто бы умерли и продажа органов это пустяк по сравнению с тем, что жителям приходится пережить. «Я их использую, а они получают выгоду».

Его рабочее место - маленькое кафе, где Абу за последние три года провел примерно 30 сделок по продаже органов сирийских беженцев.

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«Обычно они (заказчики) спрашивают про почки, но я могу найти и другие органы», - говорит Абу Джафар. «Однажды меня попросили достать глаз и я нашел клиента, который был готов продать свой орган».

Операции по пересадке органов проходят в арендованных домах. Перед операцией пациентам делают только анализ крови и больше ничего.

Совсем недавно у Абу был клиент - 17-летний парень, который покинул Сирию после того, как убили его отца и брата. В Ливане парень был три года без работы. Он оказался в долгах, как в шелках, стараясь поддержать свою мать и пятерых сестер. Абу заплатил юноше 8 тысяч долларов за его почку.

На Востоке религия не позволяет людям жертвовать органы и это создает дефицит. Родные умершего быстро организуют похороны.

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