Латвийская армия приобретет у Австрии подержанные минометы

Вооруженные силы Латвии получат от Австрии подержанные 120-миллиметровые минометы, сообщил агентству ЛЕТА министр обороны Раймонд Бергманис.

Число минометов, которые планируется приобрести, в Министерстве обороны не уточнили, но отметили, что их поставка предусмотрена двусторонним договором между Минобороны Латвии и Министерством обороны и спорта Австрии о поставках самоходных гаубиц.

Минометы такого калибра имеются на вооружении латвийской армии и в настоящее время.

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Как сообщалось, договор о приобретении подержанных 155-миллиметровых гаубиц серии «M109» у Австрии министр обороны подписал на этой неделе.

Средние затраты на единицу вооружения в зависимости от модификации составят от 60 до 140 тыс. евро, сумма договора составляет 6 млн евро.

Всего будет приобретено 47 единиц боевой техники, поставка первых гаубиц планируется осенью. Гаубицы, которые получит Латвия, в 2003-2007 гг. были модернизированы, а затем законсервированы.

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