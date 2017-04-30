Это удивительное место могут посетить только 20 человек в день

Волна - это уникальное скальное образование в США на границе штатов Аризона и Юта, расположенное на склонах каньона Койот Бют в горной пустыне Пария Каньйон-Вермилен на плато Колорадо.

Застывшая Волна Аризоны находится в 30-40 милях от города Пейдж, но добраться сюда можно только пешком через пески и горы (здесь не прокладывают дорог, чтобы поддержать естественную целостность экосистемы).

















Aizvērt Волнообразная скала в Аризоне Wenn Ltd/Vida Press Wenn Ltd/Vida Press Wenn Ltd/Vida Press Wenn Ltd/Vida Press Wenn Ltd/Vida Press Wenn Ltd/Vida Press Wenn Ltd/Vida Press Wenn Ltd/Vida Press Wenn Ltd/Vida Press







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Но даже это удается не всем желающим: из-за уязвимости ландшафта всего 20 людей в день по специальным пропускам могут посетить это удивительное место.