На строительство Яниса Чакстес гатве планируется потратить 101,8 млн евро

Департамент сообщения Рижской думы в течение трех лет планирует за 60,3 млн евро построить участок улицы Яниса Чакстес гатве от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккалнса, а в течение пяти лет за 32,5 млн евро - участок от улицы Виенибас гатве до улицы Валдекю. Это предусмотрено планом инвестиций департамента на 2017-2019 гг.

Во вторник, 2 мая, документ будет рассматриваться на заседании комитета по вопросам сообщения и транспорта Рижской думы.

Из 60,3 млн евро, предусмотренных для участка улицы Яниса Чакстес гатве от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккалнса, 36,3 млн евро составит финансирование столичного самоуправления, а 24 млн евро будут привлечены из фондов Европейского союза.

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Начать реализацию проекта планируется уже в этом году. Вторая очередь проекта - строительство участка от улицы Виенибас гатве до улицы Валдекю - также будет начата в этом году.

44,7 млн евро в инвестиционном плане предусмотрено для строительства в течение пяти лет первой очереди путепровода над железной дорогой Рига-Скулте с подъездными путями.

Из муниципального бюджета на этот проект планируется выделить около 18,7 млн евро, а из фондов ЕС привлечь 26 млн евро.

Для второй очереди проекта предусмотрено 13,3 млн евро, в том числе около 5,6 млн евро из бюджета самоуправления, а еще 7,7 млн евро - из фондов ЕС. Реализация проекта начата в 2016 году.

В течение пяти лет планируется построить также участок Восточной магистрали от улицы Иерикю до улицы Виеталвас. Проект начат в 2016 году, а затраты на него составят почти 32 млн евро, в том числе средства самоуправления - около 13,5 млн евро, средства из фондов ЕС - 18,5 млн евро.

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