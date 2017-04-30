Нас ожидает холодная ночь - температура воздуха понизится до -6 градусов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В ночь на понедельник, 1 мая, температура воздуха на большей части территории Латвии понизится до -1..-6 градусов, прогнозируют синоптики.

Немного теплее ночью будет на городских улицах, а также в Латгале, где благодаря облачности и ветру температура не упадет ниже -2..+3 градусов.

Местами возможны новые рекорды холода для 1мая, но синоптики не прогнозируют, что будет побит национальный рекорд 1935 года - минус 7,5 градуса.

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В некоторых регионах ночью могут образоваться туман и небольшой иней.

Днем в Латвии будет преимущественно солнечно, только на востоке Латгале ожидается дождь, возможен снег. Температура воздуха составит +9..+13 градусов, на востоке Латгале и местами на морском побережье - +4..+8 градусов.

В Риге ночью температура воздуха в центре города будет около нуля градусов, в пригородах - до -5 градусов. День будет солнечным, воздух прогреется до +11 градусов, у моря - до +8 градусов.

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