Большинство латвийцев рассчитывает, что в старости их обеспечит государство

 

Фото: DOMINIC STEINMANN / KEYSTONE FILE

Более половины латвийцев считает, что об их материальном обеспечении в старости должно позаботиться государство, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследования общественного мнения SKDS.

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С тем, что об обеспеченной старости должен позаботиться сам человек, полностью согласны 10% опрошенных, скорее согласны - 20%.

В свою очередь совершенно с этим утверждением не согласны 30%, а скорее не согласны - 34% респондентов.

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Еще 5% опрошенных не могли сформулировать ответ на этот вопрос.

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