Такое вот начало мая: в Латвии побиты рекорды холода

 

Фото: EPA/LETA

Рекорд холода 1 мая побит не только в Мерсрагсе, но и в Павилосте и в Зосени, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, в понедельник во время восхода солнца на станции наблюдений в Мерсрагсе столбик термометра опустился до -6,1 градуса, в Павилосте - до -3,3 градусов, а в Зосени - до -4,9 градусов.

Напомним, рассвет 1 мая, как и 28 апреля, стал рекордно холодным на метеорологической станции наблюдений в Мерсагсе.

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На большей части территории Латвии минимальная температура воздуха составляла -1..-5 градусов, в том числе -5 градусов зарегистрировано в аэропорту Вентспилса, в округе Вангажи, в Яунпиебалгском и Вецпиебалгском краях. Ниже нуля температура воздуха не опустилась местами на «островах тепла» в городах и в Латгалии, где холод снизила облачность.

В столице температура воздуха ранним утром составляла 0..+1 градус в центре города и -1..-5 градусов в пригороде, в том числе -4 градуса в аэропорту.

По прогнозам синоптиков, холодными будут и последующие ночи, однако температура не опустится так низко, как прошедшей ночью.

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