В лесах начинается пожароопасный период

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня по всей Латвии начинается период пожароопасности в лесах, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной службе леса (ГСЛ).

Во время пожароопасного периода в лесах запрещено разводить костры, бросать непотушенные спички, окурки и др. Также запрещено ездить на транспортных средствах за пределами дорог, за исключением случаев, когда транспорт необходим для тушения пожаров, оказания помощи при несчастных случаях и для лесохозяйственных работ.

ГСЛ напоминает, что за несоблюдение правил противопожарной безопасности может быть применена как административная, так и уголовная ответственность. Физические лица могут быть оштрафованы на 30-350 евро, юридические - на 70-700 евро.

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В этом году зарегистрировано уже 54 лесных пожара, их общая площадь составила 33,2 гектара, в том числе на площади 5,9 гектара сгорел молодой лес.


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