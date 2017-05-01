На дорожных полицейских нацепят видеокамеры

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edgars Kalmēns/TVNET

Для уменьшения рисков коррупции дорожных полицейских обяжут носить прикрепленные к одежде видеокамеры, сообщает Государственная полиция.

Полиция объявила конкурс на поставку индивидуальных компактных видеокамер. Предложения поставщики могут подавать до 12 мая.

В целом планируется приобрести почти 450 камер, затраты составят 111 570 евро.

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Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Анце Розите, камеры предназначены для сотрудников патрульной службы, дорожных полицейских и сотрудников полиции, участвующих в обеспечении общественного порядка.

Видеокамеры необходимы для того, чтобы уменьшить риски коррупции и конфликтных ситуаций.

В настоящее время видеокамеры установлены в полицейских автомобилях и записывают все происходящее в них.


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