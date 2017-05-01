Президент призвал быть уверенными в Латвии и верными ей

Раймонд Вейонис
 

Раймонд Вейонис. Фото: Ieva Čīka / LETA

В 97-ю годовщину созыва Учредительного собрания Латвийской Республики президент Раймонд Вейонис призывает жителей Латвии быть уверенными в своем государстве и верными ему, сообщила агентству ЛЕТА руководитель пресс-службы канцелярии президента Илзе Сална.

Президент подчеркнул, что принятый Учредительным собранием основной закон страны поддерживал в народе надежду на свободу в годы оккупации, на его основе была восстановлена независимость государства, а сегодня принципы Конституции вдохновляют латвийцев для дальнейшей работы на благо государства.

«Учредительное собрание увенчало процесс объединения латвийского народа в единое государство. Своих делегатов для принятия решений о будущем Латвии направили все края страны - Видземе, Латгале, Курземе и Земгале. Среди них были самые выдающиеся представители балтийских латышей, латгальских латышей и проживающих в Латвии национальных меньшинств. Вместе будущее Латвии создавали Янис Чаксте и Райнис, Францис Трасунс и Францис Кемпс, Пауль Шиман и Мордехай Дубин», - напомнил Вейонис.

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В годовщину созыва Учредительного собрания президент призывает латвийцев почтить основателей государства, «добросовестный труд которых и вера в Латвию дали нам сегодня возможность самим решать, каким будет наше будущее и будущее наших детей», - сказал президент.

«Так будем же уверены в Латвии и верны ей! Будем сплочены вокруг нашего красно-бело-красного флага и данной нам Учредительным собранием Конституции, чтобы Латвия вовек процветала!», - заявил в этот торжественный день Вейонис.

1 мая в Латвии отмечается день созыва Учредительного собрания Латвийской Республики. 1 мая 1920 года избранные народом представители - первый парламент Латвии - начал работу над Конституцией, которая закрепила основы недавно учрежденного государства и позволило ему развиваться в последующие годы.



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