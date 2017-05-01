Первомайское шествие профсоюза LABA собрало порядка 500 участников

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Сегодня около 500 человек отправились в первомайское шествие по улицам Старой Риги. Эту акцию в честь Праздника труда организует профсоюз LABA, чтобы напомнить общественности о работе и вкладе профсоюзов в благосостояния государства.

Шествие началось у Рижского замка, затем его участники прошли по набережной 11 ноября, ул. Калькю и направились к памятнику Свободы.

Участники первомайского шествия держат в руках красные шары и красные флаги с символикой профсоюза, многие несут государственные флаги Латвии и плакаты с первомайскими лозунгами.

Реклама

Среди участников шествия много семей с детьми и молодых людей.

Празднование 1 мая сегодня проходит и на Гризинькалнсе. Это мероприятие организовано Социалистический партией Латвии.

    Еще по этой теме
    Президент призвал быть уверенными в Латвии и верными ей

    Президент призвал быть уверенными в Латвии и верными ей


    Следи за нами на странице в Facebook

    Rus.Tvnet

    популярные

    City24
    Дом
    Дом, Sigulda, 170000 EUR
    Дом
    Дом, Katvaru pag., 380000 EUR
    Земля
    Земля, Jūrmala, 48600 EUR

    reklama.vesti.lv

    Стала известна причина блокировки «Википедии» в Турции Hi-Tech

    Стала известна причина блокировки «Википедии» в Турции

    ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума Wo&Men

    ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума

    Минеральная вода с газом опаснее уксуса Wo&Men

    Минеральная вода с газом опаснее уксуса

    Жена Лепса о работе у Лаймы Вайкуле и секретах семейной жизни Showbiz

    Жена Лепса о работе у Лаймы Вайкуле и секретах семейной жизни

    Роналду на прогулке с новой подружкой: достойная замена Шейк? Wo&Men

    Роналду на прогулке с новой подружкой: достойная замена Шейк?

    Праздники

    lsm.lv


    Самые популярные

    CITY24.LV
    Квартира
    Квартира Rīga
    70 000 EUR
    Дом
    Дом Rīga
    185 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    79 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    30 000 EUR
    Дом
    Дом Salaspils pag.
    107 500 EUR
    Дом
    Дом Mārupe
    320 000 EUR
    Дом
    Дом Ķekavas pag.
    85 000 EUR
    Квартира
    Квартира Rīga
    57 999 EUR
    Новости недвижимости »
    Varianti.lv
    Квартирa, Иманта
    Квартирa, Иманта 204 000 EUR
    Продают Квартиры, Сканстниеки
    Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
    Сдают Квартиры, Пурвциемс
    Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
    Продают Квартиры, Саркандаугава
    Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
    Поставь объявление бесплатно!
    CV Online vakances
    PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
    PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
    PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
    PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
    GRĀMATVEDIS/-E
    GRĀMATVEDIS/-E
    BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
    BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
    http://alkoutlet.lv

    Темы

     