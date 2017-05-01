Первомайское шествие профсоюза LABA собрало порядка 500 участников

Сегодня около 500 человек отправились в первомайское шествие по улицам Старой Риги. Эту акцию в честь Праздника труда организует профсоюз LABA, чтобы напомнить общественности о работе и вкладе профсоюзов в благосостояния государства.

Шествие началось у Рижского замка, затем его участники прошли по набережной 11 ноября, ул. Калькю и направились к памятнику Свободы.

Участники первомайского шествия держат в руках красные шары и красные флаги с символикой профсоюза, многие несут государственные флаги Латвии и плакаты с первомайскими лозунгами.

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Среди участников шествия много семей с детьми и молодых людей.

Празднование 1 мая сегодня проходит и на Гризинькалнсе. Это мероприятие организовано Социалистический партией Латвии.

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