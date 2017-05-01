Специалисты призывают: осторожнее с загаром

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

С увеличением продолжительности дня и угла падения солнечных лучей растет и уровень ультрафиолетового излучения, поэтому даже в прохладное время специалисты призывают соблюдать осторожность.

В начале мая солнце светит так же ярко, как в начале августа, кроме того, весной незагорелая кожа более чувствительна к ультрафиолетовому излучению.

Прогнозируется, что

индекс ультрафиолетового излучения на этой неделе временами достигнет пятого уровня - самого высокого в этом году.

Реклама

Чтобы избежать ожогов, которые являются основным фактором риска развития злокачественных новообразований кожи, в начале сезона на солнце можно находиться лишь совсем короткое время, а затем продолжительность солнечных ванн можно увеличить. Больше всего солнечных лучей следует остерегаться людям со светлой кожей, светлыми или рыжими волосами, у которых на коже много веснушек.

В то же время специалисты напоминают, что в умеренных дозах солнечное излучение необходимо человеческому организму, так как активизирует обменные процессы и стимулирует иммунную систему. Под влиянием ультрафиолетовых лучей в коже образуется необходимый человеку витамин D, который улучшает структуру костей.

Наибольшую опасность для здоровья представляет загар в солярии и в южных странах, где ультрафиолетовое излучение намного сильнее. В Латвии ультрафиолетовое излучение достигает пика в июне и первой половине июля.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 175000 EUR
Дом
Дом, Amatnieki, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Известный диетолог рассказала, как похудеть при малоподвижности Wo&Men

Известный диетолог рассказала, как похудеть при малоподвижности

Крупнейший гидросамолет прошел наземное испытание Hi-Tech

Крупнейший гидросамолет прошел наземное испытание

Семенович ошеломила своими реальными параметрами Showbiz

Семенович ошеломила своими реальными параметрами

ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума Wo&Men

ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума

Физики заявили о возможности создания машины времени Hi-Tech

Физики заявили о возможности создания машины времени

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
JAUNĀKAIS INŽENIERIS/-E
JAUNĀKAIS INŽENIERIS/-E
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
.NET NODAĻAS VADĪTĀJU/VECĀKO PRO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 