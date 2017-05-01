Что делать, если магазин не возвращает деньги за испорченную технику?

Представьте: вы купили бытовую технику, а она отказывается работать. Вместо того чтобы обменять ваш утюг или мобильный телефон на другой равноценный аппарат, магазин начинает его ремонтировать. Не заикаясь о возврате денег.

Читательница Елена попала именно в такую ситуацию – у нее через месяц после покупки сломался ноутбук.

Если я заплатила немалые деньги за новую, исправную вещь, зачем мне за ту же сумму некачественный, уже побывавший в ремонте компьютер? И почему я не могу вернуть свои деньги? – спрашивает даугавпилчанка.

Реклама

Попытаемся разобраться.

Для кого «подкорректировали» закон?

Байба Витолиня, директор Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП), разъяснила, что в связи с поправками к Закону о защите прав потребителей с 1 января 2016 года вы не имеете права требовать возврата денег или замены бракованного товара на новый.

До 1 января 2016 года покупатель, заявивший о дефекте товара в течение полугода после покупки, имел право сам выбирать – требовать ему возврата денег, ремонта или замены товара, – рассказала Витолиня. – Теперь же потребитель имеет право требовать только устранения несоответствия (дефекта) товара! И только если это невозможно, закон позволяет требовать возврата денег. Как и прежде, ремонт или замена товара производятся безвозмездно, в разумный срок, без создания неудобств для потребителя».

Директор ЦЗПП акцентировала внимание на нескольких моментах новых поправок:

«Сначала магазин должен предложить покупателю отремонтировать товар. И только если это невозможно, должен поменять вещь на равноценную.

То есть не покупатель решает, чего ему больше хочется – отремонтировать или заменить товар – а магазин. И лишь если ремонт невозможен, магазин обязан обменять купленный товар на равноценный. Однако не исключены случаи, что магазин предложит покупателю товар на замену, а тот ему не понравится. Например, в магазине не окажется точно такой же модели телефона, какую покупатель приобрел неделю назад, а будет другая. И она покупателю не подойдет. В этом случае магазин обязан вернуть деньги за купленный бракованный товар.

После вступления в силу нового закона, исправленного в пользу торговцев, многие потребители оказались в недоумении. Купив некачественную, а то и откровенно бракованную вещь, люди безропотно стали идти на поводу у торговцев, которые или пытались (в лучшем случае) устранить брак, или просто тянули время – лишь бы не возвращать деньги покупателю. Приведем живой пример.

«И мы повезли бойлер в магазин в третий раз...»

- Летом наша семья живет за городом, где нет централизованного водопровода, – рассказывает наш читатель Игорь. – В мае прошлого года мы купили в магазине DEPO электрический бойлер болгарского производства за 65 евро. Это такой небольшой водонагревательный прибор на 5 литров, который мы приобрели, чтобы повесить на стену на кухне, подсоединить к трубе холодной воды и нагревать ее.

Купили, привезли домой, подсоединили. Вода через бойлер не идет. Отсоединили, повезли обратно в магазин. Там приемщица сразу сказала, что деньги они нам не вернут и менять бойлер на другой не будут. А будут делать гарантийный ремонт.

Через день нам позвонили, сказали, что все в порядке, бойлер можно забирать.

Привезли домой, подсоединили – никаких изменений по сравнению с первой ситуацией не обнаружили.

Отсоединили, привезли обратно в магазин. На нашу просьбу вернуть деньги либо заменить бойлер приемщица ответила категорическим отказом. Так как мы настаивали на встрече с человеком, который осуществлял ремонт, приемщица вызвала по телефону из глубин DEPO мастера. После некоторых препирательств (мастер делал круглые глаза и удивлялся: как же так, я ведь все сделал?!) бойлер снова приняли в гарантийный ремонт.

Через несколько дней нам позвонили и сказали: «Забирайте!» Забрали, привезли домой – обнаружился некомплект. В коробке отсутствовала часть деталей.

Через неделю мы снова нашли время на поездку в DEPO. Там они долго искали наши детали и, в конце концов, нашли. Забрали мы детальки, приехали домой, подсоединили, наконец, бойлер. Он, можно сказать, заработал.

Почему «можно сказать»?

Потому что у нас возникло подозрение, что они вместо того, чтобы починить некую внутреннюю деталь, просто ее отломали.

Наверное, она была бракованной и вообще не пропускала воду. В результате, вода теперь из бойлера в кран шла, но помыть посуду оказалось очень проблематично – горячая вода начинает остывать с первой секунды, как только откроешь кран. Но у нас уже не было сил в сто пятый раз возить этот бойлер в магазин и там спорить.

На зиму мы, как всегда делаем, слили из труб воду и уехали в город. В этом году с наступлением весны мы вновь переселились на дачу. Включили большой электробойлер в ванной, который работает уже несколько лет, как часы. Затем включили бойлер на кухне – а он не подал признаков жизни. Индикатор показывает, что прибор не подключается к электросети. История началась по новому кругу: отсоединили, повезли в DEPO, сдали в гарантийный ремонт. С тех пор прошла неделя, магазин не подает признаков жизни.

Мы хотели бы узнать: какие у нас есть права, чтобы перестать мучиться?

ЦЗПП: «Надо было действовать уже во второй раз!»

Ознакомившись с историей Игоря, Центр защиты пропав потребителей прокомментировал ее:

- В описываемой ситуации потребителю уже после второго ремонта надо было не соглашаться на новый ремонт, а требовать деньги – заявила нам Винета Оре, представитель ЦЗПП.

Но как же потребовать деньги, если по новому закону магазин не обязан их возвращать?!

- Вот так, – констатирует В. Оре. –

Потому что, во-первых, были созданы значительные неудобства потребителям (невозможно было пользоваться товаром), а во-вторых, в разумные сроки (в течение месяца) продавец не смог устранить дефект товара.

Действительно, если вода сразу же остывает – это никакой не ремонт! Однако если вы помните, Игорь говорил, что они так и сделали – потребовали деньги. Однако магазин эти требования проигнорировал. В чем же ошибка нашего читателя?

В том, что требовать назад деньги надо было не устно у приемщицы, а в письменном виде, подав заявление в магазин, поясняет Винета Оре. К заявлению в магазин нужно приложить чек и другие документы, если есть.

Заявление можно выслать и по электронной почте.

Продавец должен ответить в течение 15 дней. Если на то есть веская причина, он может продлить срок рассмотрения заявления, отдельно проинформировав об этом покупателя.

Если ответа от продавца в срок нет или этот ответ вас не устраивает – проконсультируйтесь, что делать дальше, в Центре защиты прав потребителей (телефон для консультаций – 65452554).

Возможно, сотрудники Центра проведут с руководством магазина воспитательную беседу, и все устроится наилучшим образом. А не устроится, так ЦЗПП подскажет, как вам обратиться в Комиссию по решению потребительских споров. Эта комиссия действует с прошлого года и рассматривает споры о товарах и услугах, цена которых от 20 до 14 000 евро.

Помните: товар в магазин можно возвратить в течение двух лет с момента покупки, но при этом брак должен обнаружиться в первые полгода.

P.S. Кстати, нашему Игорю, в итоге, позвонили из магазина и сказали, что готовы заменить неработающий бойлер на новый.

Что говорит закон?

Прежде всего, у потребителя есть право попросить, чтобы продавец или поставщик услуги бесплатно устранил несоответствие товара условиям договора или бесплатно обменял товар на такой, который соответствует условиям договора. За исключением случаев, когда это невозможно или несоразмерно.

Товар обменивается или его несоответствие условиям договора устраняется – бесплатно (в том числе без возмещения расходов на пересылку товара, работу, материалы) и В РАЗУМНЫЙ СРОК (один месяц), не создавая неудобств потребителям, а также принимая во внимание характер товара и предполагаемую цель его использования.

У потребителя есть право потребовать, чтобы продавец или поставщик услуги снизил цену товара или отменил договор и возвратил заплаченную за него денежную сумму,

если продавец или поставщик услуги в разумные сроки не устранил дефект, не обменял товар на соответствующий условиям договора либо, если упомянутые действия производились, создал значительные неудобства потребителю.

Снижая цену или отменяя договор и возвращая потребителю заплаченные за товар деньги, можно принять во внимание (и включить в договор) износ товара или пользу, которую потребитель получил, пользуясь этим товаром.