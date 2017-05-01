Исчезновение Марины Голдфелде: 30 апреля bezvests.lv провела поиск женщины в Юрмале

Мы уже сообщали, что организация bezvests.lv на воскресенье, 30 апреля планировала поисковую операцию Марины Голдфелде, пропавшей еще летом 2016 года в Юрмале.
Вот что сообщала организация по поису пропавших людей на своем профиле в Facebook:
30.04.2017, прошло поисковое мероприятие Марины Голдфелде в Юрмале. Благодарим всех, кто смог присоединиться и помочь! В поисках приняли участие более 35 человек. В надежде найти останки женщины, которая пропала почти год назад, добровольцы Bezvests.lv вместе с родственниками и близкими знакомыми пропавшей женщины проверили большую территорию.
Район поисков протянулся от Меллужи до Дубулты. Проверена дюнная зона, лесные участки. Каждый доброволец, не жалея сил, прошёл не менее 12 км, преодолевая и осматривая пригорки и овраги, местами заросший кустарником лес и болотистые участки. Обследованы все заброшенные постройки, которые встретились на пути. Однако, несмотря на все старания, в этот раз найти останки Марины Голдфелде не удалось".
Напомним, 67-летняя Марина ГОЛДФЕЛДЕ, без вести пропала 17 июля 2016 года и до сих пор не найдена.
Женщина пропала по дороге из Меллужи в Ригу, известно, что собиралась идти пешком от Меллужи до Дубулты, а оттуда на электричке уже добираться до Риги. Но до дома она так и не добралась.
ПРИМЕТЫ: была одета в серую кофту и серые брюки, при себе у пропавшей была маленькая сумочка и хозяйственная сумка.Еще по этой теме