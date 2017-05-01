Греетесь на солнышке? А в Латгалии идет сильный снег!

 

Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

Сегодня на востоке Латгале идет дождь и снег, местами сильный, образовались небольшой снежный покров и обледенение, а температура воздуха снизилась до нуля градусов, сообщают синоптики.

На большей части территории Латвии ярко светит солнце, температура воздуха во многих местах поднялась выше +10 градусов.

Сухая и преимущественно солнечная погода ожидается и во вторник. Температура воздуха ночью понизится до -3..+3 градусов, днем на солнце воздух прогреется до +12..+15 градусов, на побережье будет +8..+10 градусов.

Реклама

В Риге предстоящей ночью минимальная температура воздуха составит от -1 до +3 градусов, днем столбики термометров покажут от +8 до +12 градусов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādamlauks, 125000 EUR
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR

reklama.vesti.lv

Полина Гагарина показала первое фото с новорожденной Showbiz

Полина Гагарина показала первое фото с новорожденной

Стала известна причина блокировки «Википедии» в Турции Hi-Tech

Стала известна причина блокировки «Википедии» в Турции

Запуск Falcon 9 с военным спутником отложен Hi-Tech

Запуск Falcon 9 с военным спутником отложен

Известный диетолог рассказала, как похудеть при малоподвижности Wo&Men

Известный диетолог рассказала, как похудеть при малоподвижности

ФОТО: Редкие морские выдры наслаждаются утренним солнышком Wo&Men

ФОТО: Редкие морские выдры наслаждаются утренним солнышком

Погода

Латвия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
SALES ADVISORS TEAM
SALES ADVISORS TEAM
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 