Греетесь на солнышке? А в Латгалии идет сильный снег!

Сегодня на востоке Латгале идет дождь и снег, местами сильный, образовались небольшой снежный покров и обледенение, а температура воздуха снизилась до нуля градусов, сообщают синоптики.

На большей части территории Латвии ярко светит солнце, температура воздуха во многих местах поднялась выше +10 градусов.

Сухая и преимущественно солнечная погода ожидается и во вторник. Температура воздуха ночью понизится до -3..+3 градусов, днем на солнце воздух прогреется до +12..+15 градусов, на побережье будет +8..+10 градусов.

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В Риге предстоящей ночью минимальная температура воздуха составит от -1 до +3 градусов, днем столбики термометров покажут от +8 до +12 градусов.