Сколько получил Ушаков за работу в Рижской думе и столичном порту в 2016 году

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Мэр Риги Нил Ушаков в прошлом году за работу в Рижской думе и управлении Рижского свободного порта получил в целом 75 885 евро, свидетельствуют данные из его декларации должностного лица, обнародованные на сайте Службы государственных доходов.

В Рижской думе Ушаков получил в виде зарплаты 28 670 евро, в управлении Рижского порта - 47 215 евро. В 2015 году зарплата мэра в Рижской думе составляла 27 864 евро, в порту - 50 810 евро. Еще около 3000 евро Ушаков в 2016 году получил от Государственного агентства социального страхования.

Долговые обязательства Ушакова в прошлом году составили 37 323 евро, уменьшившись начиная с 2015 года почти на 33 000 евро.

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В 2016 году мэру столицы принадлежал легковой автомобиль «Toyota Land Cruiser», а в 2015 году - также «Jeep Grand Cherokee SRT». Один автомобиль Ушаков в прошлом году продал за 10 000 евро.

Наличные или безналичные денежные накопления мэра Риги в декларации не указаны.



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