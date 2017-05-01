В Сейме предлагают доверить избрание президента народу

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Сейму необходимо разработать новый порядок избрания президента, расширив круг его избирателей, считает рабочая группа парламента, анализировавшая расширение полномочий главы государства и изменение порядка его избрания.

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Для дальнейшего обсуждения рабочая группа предлагает два варианта изменений в порядке избрания президента - всенародные выборы и избрание коллегией выборщиков.

В случае избрания президента в ходе всенародных выборов в Конституции необходимо установить, что президент служит на благо народа, является столпом национального единства, государственной независимости, демократии и верховенства закона. В соответствии с этим вариантом рабочая группа предлагает избирать президента на пятилетний срок вместо нынешних четырех лет.

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Если парламент не готов ввести всенародные выборы президента, рабочая группа предлагает другой вариант - создать коллегию выборщиков, на которую будет возложено избрание президента.

В коллегию могли бы войти 200 членов - 100 депутатов Сейма и 100 депутатов, делегированных самоуправлениями. В этом случае президент считался бы избранным, если за него проголосует не менее двух третей выборщиков.

Рабочая группа подчеркивает, что важно повысить легитимность президента, усилив независимость и суверенитет этого важного конституционного института. «Приобретением станет укрепление демократического управления и власти народа, потому что в результате усиления связи граждан с государством повысится и уважение к созданному ими же самими институту. Вера в способность влиять на политические процессы вырастет пропорционально числу участвующих в избрании президента людей», - говорится в выводах рабочей группы.

Депутаты подчеркивают, что

изменения в порядке избрания президента необходимы, потому что текущая модель, по мнению экспертной комиссии по конституционному праву при президенте, не обеспечивает достаточной легитимности института президента.

Президенту не хватает данного народом мандата и, следовательно, институционального суверенитета, чтобы полноценно исполнять роль «политически нейтрального арбитра». Любое расширение круга избирателей президента усилит легитимность главы государства как независимого арбитра в отношении законодательной, исполнительной и судебной власти. Рабочая группа приводит слова члена Учредительного собрания Арведа Бергса, который считал, что президент должен быть «второй властью, которая стоит на страже, если Сейм слишком увлекся».

Рабочая группа под руководством депутата Ринголда Балодиса, в которую входило по одному представителю каждой фракции, в апреле завершила продолжавшуюся два года работу над предложениями по расширению полномочий главы государства и изменению порядка его избрания, подготовив 40-страничное заключение, которое будет передано на рассмотрение юридической комиссии Сейма.

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