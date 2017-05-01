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Ставший уже традиционным велозаезд «Критическая масса», который, как правило, приводит к хаосу на улицах Риги, собрал значительно больше людей, чем согласованный с ответственными учреждениями «Рижский велопраздник».

В заезде «Рижского велопраздника» от «Арены Рига» до Луцавсалы в сопровождении мотоциклов и автомобилей полиции отправились около 300 человек, в основном молодежь. В колонне велосипедистов были также представители велообщества полиции, а за ними следовала машина скорой помощи.

В свою очередь в час дня от театра «Дайлес» стартовал заезд «Критическая масса», в который на различных моделях велосипедов отправились около 2000 велосипедистов - и обыденно одетые люди, и участники в карнавальных костюмах. Многие велосипедисты взяли с собой маленьких детей, которых везли на багажниках или в специальных колясках.

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Традиционный велозаезд «Критическая масса» в Риге

Фото: Традиционный велозаезд «Критическая масса» в Риге0

«Критическая масса» направилась по ул. Бруниниеку, затем свернула на ул. Кр. Валдемара, а затем по ул. Сенчу направилась на ул. Бривибас. Участники заезда перемещались с разной скоростью, большинство пересекало перекрестки на красный свет светофора.

Полиция ранее предупредила, что во время велозаезда «Критическая масса» возникают различные конфликтные ситуации, в том числе и потому, что большинство велосипедистов, как правило, грубо нарушают правила дорожного движения, например, игнорируют сигналы светофоров или едут по проезжей части в местах, где параллельно имеются велосипедные дорожки.

Полиция указала, что в заезде часто участвуют родители с маленькими детьми, подвергая их риску. Также следует иметь в виду, что передвижение в составе «Критической массы» хаотично, маршрут непредсказуем, поэтому о безопасности его участников невозможно полноценно позаботиться.


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