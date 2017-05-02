Реорганизация СГД: уже сокращено 250 рабочих мест

В результате реорганизации число рабочих мест в Службе госдоходов (СГД) снижено примерно на 250. Это стало возможно как благодаря ликвидации незаполненных вакансий, так и в результате увольнения работников. Об этом в интервью Латвийскому радио заявила глава СГД Илзе Цирцле.

Число уволенных сотрудников составляет примерно половину от общего числа сокращенных рабочих мест, сообщает агентство ЛЕТА.

Цируле напомнила, что всего в рамках реогранизации службы планируется сократить порядка 550 рабочих мест.

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Она указала, что одна из целей реорганизации - повышение эффективности, и этого удалось достичь. Все больше работа СГД автоматизируется, это позволяют сделать системы информационных технологий.

Напомним, депутаты Сейма сегодня на общем заседании нескольких парламентских комиссий будут дискутировать о реформах Службы госдоходов.

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