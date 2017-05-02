Всю неделю будет светить солнце, осадков не ожидается

 

Фото: Reuters/Scanpix

В последующие дни погоду в Латвии будет определять антициклон. Облачность будет небольшой, и осадков не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во вторник во второй половине дня температура в Латвии поднимется до +12..+16 градусов. В последний раз так тепло было в стране 10 апреля.

По ночам температура будет местами опускаться ниже нуля, а днем на солнце воздух прогреется до +10..+15 градусов, и только на побережье Курземского залива местами будет прохладнее.

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В конце недели под влиянием циклона усилится облачность, и в начале будущей недели ожидаются осадки и усиление ветра. Температура снова понизится. Ночью она составит -1..+4 градуса, днем в конце этой и начале будущей недели будет до +6..+10.


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