Деньги на реставрацию памятника Свободы могут взять из госбюджета

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Недостающие средства на реставрацию памятника Свободы в размере 200 тыс. евро будут выделены из Государственного бюджета. Такое предположение сделала в передаче LNT «900 секунд» министр культуры Даце Мелбарде.

По ее мнению, в контексте столетия Латвии очень важно оставить долговременные ценности, и это касается в основном приведения в порядок памятников культуры, в том числе памятника Свободы.

Как сообщалось, на прошлой неделе «Латвияс Авизе» писала о том, что на реставрацию памятника Свободы нет финансирования.

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Срок проведения реставрационных работ наступил несколько лет назад.

Предстоящее лето - последний срок, чтобы привести памятник в порядок перед столетием Латвии, но ни государство, ни Рижская дума средств на это не выделили.

В плане работ ответственного за памятник муниципального агентства памятников пункт о реставрации не значился. В последний раз памятник Свободы реставрировался в 2006 году, когд была восстановлена позолота на звездах. На этот раз объем реставрационных работ больше, и примерная сумма составляет 200 тыс. евро.

Специалист агентства памятников по реставрации Иво Граудумс рассказал, что подножие памятника приводится в порядок каждый год, также чистятся швы, но пришло время работ именно в верхней части памятника.

В частности, он должен быть заново покрыт водоотталкивающей жидкостью.

Представитель агентства памятников Марите Шенберга выразила надежду, что средства будут выделены через Государственную инспекцию по охране памятников культуры (ГИОПК). Ранее так уже предоставлялись средства на Братское кладбище. Со своей стороны, руководитель отдела политики культурного наследия ГИОПК Янис Асарис такую возможность отрицает.


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