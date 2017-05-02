Запустят беспересадочный трамвайный маршрут Иманта-Югла

 

Фото: Rebeka Žeire / LETA

С 17 мая 2017 года существующие трамвайные маршруты №4 и №6 будут объединены в единый беспересадочный маршрут №1 – Иманта-Югла.

Трамвай будет курсировать по маршруту из Юглы: Югла – ул. Кр.Барона – ул. Радио – ул. 13 Января – Набережная 11 ноября – Иманта. В обратном направлении: Иманта – Набережная 11 ноября – ул. 13 Января – бульв. Аспазии – ул. Кр.Барона – Югла.

Вокруг Центрального рынка новые трамваи до ремонта рельсового пути проезжать не будут.

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Протяженность маршрута – 18 км.

По линии в часы пик будут курсировать 29 трамвайных составов. Интервал движения в часы пик – 4-6 мин., днём – 9-11 мин., после 22 часов – около 20 минут. Время в пути в час пик от Юглы до Иманты составит 65 минут.

Чтобы ул. Аусекля не осталась без связи с ул. Кр. Барона, с 17 мая произойдут изменения для трамвая №11, который впредь будет курсировать по маршруту №11: Межапарк – ул. Аусекля.

Месячные проездные билеты, приобретенные на маршруты №4 и №6 будут годны для проезда в трамваях маршрутов №1 и №11 БЕЗ ВАЛИДАЦИИ до истечения срока их действия.

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