Все дело в бутылке: в чем, в отличие от соседей, может захлебнуться Латвия

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA, Flickr / allispossible.org.uk

Виктория Пушкеле


Во время поездок в Литву и Эстонию, нам, латвийцам, бросаются в глаза некоторые особенности, ставшие для наших соседей абсолютно рядовыми процессами, без которых невозможен их привычный быт. Наиболее яркий пример – система депозита за стеклянную тару и PET-бутылки, благодаря которой собирается до 90% использованной тары. Несмотря на то, что о необходимости подобных нововведений в Латвии говорили не раз, изменений в данном процессе нет. И, похоже, не будет. Для Латвии это не только дорого, но и неэффективно. По крайней мере, так считает правительство.

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Сегодня Латвия - единственная из стран Балтии, где до сих пор не введена данная депозитная система. Эстонцы и литовцы, в свою очередь, гордятся тем, что, сдавая тару от напитков, они могут контролировать загрязнение окружающей среды.

+10 центов к сумме чека за каждую бутылку

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Данная система работает следующим образом –

при покупке алкогольных и неалкогольных напитков литовцы платят 10 центов за каждую бутылку.

Фото: Русский TVNET

Позже деньги можно вернуть, сдав бутылки в специальные автоматы, установленны в магазинах площадью от 300 кв. м. В других местах тару принимают продавцы.

Автомат выдает чек, который можно либо обменять на деньги в кассе магазина, либо использовать его для полного или частичного покрытия стоимости приобретенных продуктов. Чеки можно хранить полгода.

Фото: Facebook / Grąžinti verta

Данный метод утилизации тары позаимствован у таких стран как Германия, Швеция, Дания. В Литве депозитная система введена сравнительно недавно – с 1 февраля 2016 года, однако уже за это время наши соседи успели ощутить все её преимущества.

Система залога оправдала себя ― собирается до 90% использованной тары.

По данным Gražinti Verta+, в настоящее время литовцы сдали уже более 566 млн бутылок.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Gražinti Verta+

Жители Латвии готовы к депозиту за бутылки, правительство - нет!

О перспективах развития более эффективной системе сбора тары в Латвии говорилось уже давно.

Уже в 2010 году представители организаций по защите окружающей среды, крупнейшие латвийские торговцы, и Раймондс Вейонис, будучи министром окружающей среды, призывали Кабинет министров поддержать введение системы депозита как для стеклянной, так и пластмассовой тары.

Подключиться к решению проблем окружающей среды выражали желание и сетевые магазины Rimi, Elvi, IKI, Maxima и Sky, однако тогда данная инициатива была отклонена Сеймом.


Повторно о данной проблеме заговорили в прошлом году. Жители Латвии создали инициативу на портале manabalss.lv, которую подписали более 10 тыс. человек. Проект передали на рассмотрение в Сейм, однако уже на этом этапе стало понятно - система в Латвии вряд ли будет внедрена.

Говорят, дорого и неэффективно!

В Министерстве защиты среды и регионального развития считают, что в Латвии успешно работает система раздельного сбора мусора, а система депозита тары может обойтись нашей стране примерно в 20 млн евро. Кроме того, по оценкам экспертов, на содержание данной системы придется ежегодно тратить около 12 млн евро.

Систему критикуют и представители компаний, занимающиеся вывозом отходов. Председатель правления компании Eco Baltia Марис Симанович считает, что нововведения не смогут изменить привычки людей, которые считают приемлемым выбрасывать пластиковые и алюминиевые бутылки в лесу или на пляже. Он также подчеркивает -

в случае введения системы депозита плата за вывоз мусора может повыситься в 2 раза, что вызовет недовольство жителей Латвии.

«Если из латвийской системы сортировки и переработки мусора исключить главные составляющие - алюминий и PET, деятельность фабрик по утилизации и сортировки отходов будет осложнена», - комментирует он.

В эффективность системы депозита не верят и антрополог Роберт Килис и социолог Гинт Класонс, которые в далеком 2010 году провели исследование «Сбор пластмассовых бутылок – отношение и действия жителей Латвии» по заказу Объединения упаковки пива и напитков.

Тогда исследование выявило «двойную мораль» общества: с одной стороны, 93% жителей признались, что их беспокоит чистота окружающей среды, в то же время почти половина – 49% признаются, что не хотят нести и сдавать PET-бутылки в специально предназначенных для этого местах, так как считают, что, уплатив более высокую цену за напиток, они уже оплатили сбор пустой тары.

Не захлебнуться бы своим мусором!

По мнению Килиса и Класонса,

внедрение системы PET-депозита может привести к «побочным эффектам» – покупая напиток по более высокой цене, потребители считали бы, что тем самым платят за сбор и переработку порожней тары,

что служило бы еще одним «оправданием» для того, чтобы выбрасывать PET-тару на природе.

Однако новейшие данные центра исследований SKDS показывают, что

за 7 лет латвийцы стали более сознательными - сегодня 89% жителей поддерживает введение депозитной системы

и лишь 7% опрошенных признают, что их не мотивировала бы сдача использованных упаковок от напитка.

Кстати, по данным Eurostat за 2011 год, один житель Латвии в течение года производит приблизительно 333 кг отходов. С каждым годом этот показатель увеличивается.

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