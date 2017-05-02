На пляж в Вецаки можно будет добраться на автобусе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere / LETA

С 20 мая и до сентября автобус маршрута №58 – Пурвциемс–Вецмилгравис будет курсировать до Вецаки.

Автобус до Вецаки и обратно в Пурвциемс будет курсировать каждые полчаса, начиная с рейса в 8:00 часов утра.

Важно, что автобус будет курсировать ежедневно.

Сейчас автобус ходит только по рабочим дням.

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Кроме того, на пляжи рижского взморья можно добраться и другими видами транспорта. На автобусе №24 – до пляжа в Мангальсале, на №3 (по рабочим дням), №30 и №56 ежедневно – до пляжа Даугавгривас, на №3 по выходным и №36 ежедневно – до пляжа в Вакарбулли.

До Вецаки также будет курсировать автобус №29.

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