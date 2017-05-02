Не пропустите: На Луцавсале пройдет вкусный фестиваль

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

20 мая этого года никто не сможет пройти мимо Луцавсалы, потому что там будет проходить вкусный и ароматный фестиваль гриля и BBQ (Latvijas Grila & BBQ festivāls 2017).

Мероприятие проводят с целью развить и популяризовать культуру гриля в Латвии, информировать общественность об основных принципах здорового питания, а также познакомить с разнообразием оборудования.

В ходе мероприятия в течение всего дня посетители смогут познакомиться с разными производителями грилей и торговцами, посмотреть новые установки и узнать о новых технологиях, принять участие в чемпионате, а также продегустировать вкусную еду.

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Посетителей ждут мастер-классы от шеф-поваров, шоу, конкурсы, аттракционы для детей.

Мероприятие будет вести Ufo, а музыкальное сопровождение обеспечат ди-джеи радио SWH и музыканты.

Вход на мероприятие – бесплатный. Больше информации на www.grilfests.lv. Мероприятие проводит объединение Grilētāju Brālība в сотрудничестве с Рижской думой.


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