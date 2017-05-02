Во вторник практически на всей территории страны светит солнце, солнечным будет и утро среды, однако затем на небе появятся облака.

Осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, сообщает агентство ЛЕТА.

Температура воздуха ночью понизится до +4..-2 градусов, днем же солнце прогреет воздух до +12..+16 градусов, на западном побережье Рижского залива - до +9..+11 градусов.

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В Риге в среду ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ночью будет дуть слабый северный ветер, а температура воздуха понизится до +4..+3 градусов, местами в пригороде - до нуля. Днем ветер усилится до умеренного, а столбик термометра поднимется до отметки в +13 градусов, на севере города - до +10 градусов.