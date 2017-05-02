Парламент проголосовал за использование в цирке рожденных в неволе животных

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sputnik/Scanpix

Депутаты комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и окружающей среде большинством голосов во вторник поддержали предложение Юлии Степаненко («Согласие») по поправкам к закону о защите животных, которые предусматривают, что в цирке будет запрещено использовать пойманных на воле диких животных, но допускается использование животных, которые уже родились в неволе.

В поддержку этого предложения выступили представители ООО «Silver Show Management», организатора цирка «Tropicana». Они указали, что на территории Латвии в настоящее время не выступает ни один дикий зверь, который был бы пойман на воле, а во время гастролей цирков в документах животных всегда указано их происхождение.

Представители компании также отметили, что необходимо разработать подробные правила хорошего содержания цирковых животных, которые бы на уровне нормативов закрепили надлежащую практику содержания животных, используемых в сфере культуры и искусства. «Silver Show Management» подчеркивает, что животные являются неотъемлемой частью циркового искусства.

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В то же представители рабочей группы Министерства земледелия информировали депутатов об исследовании, проведенном по заказу правительства Уэльса, в котором утверждается, что обеспечить хорошие условия для рожденных в неволе диких животных в цирковых условиях невозможно. В соответствии с заключениями экспертов выращенные в неволе животные принципиально не отличаются от своих живущих на воле собратьев, а возможности цирков улучшить условия содержания животных весьма ограничены и цирки не в состоянии обеспечить даже их основные потребности. Поэтому нет никаких научных обоснований для мнения о том, что рожденные в неволе дикие животные подходят для цирка.

Как указали представители Минземледелия, если предложение Степаненко будет принято, это развернет закон на 180 градусов и отменит поправки по сути.

Тем не менее шесть депутатов проголосовали за предложение Степаненко, двое были против, один воздержался. Соответствующие поправки еще предстоит рассмотреть на заседании Сейма

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