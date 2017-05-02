Полицию удивила находчивость полуторагодовалой девочки, избавившейся от надоедливой няньки

28 апреля после обеда работники Рижской Муниципальной полиции отправились на вызов в Юглу, где жители многоэтажного дома заметили, как мальчик долго стоял на лоджии без верхней одежды.

Прибыв на место событий, очевидцы указали на мальчика, который стоял на лоджии на высоте второго этажа. Стражи порядка начали общение с 14-летним подростком, в ходе которого удалось выяснить, что его мать с подругой ушли на рынок и попросили присмотреть за полуторагодовалой дочкой подруги.

Вскоре, находчивая девочка решила избавиться от надоевшей няньки и бросила мяч на балкон, а когда парень отправился за игрушкой, закрыла дверь, оставив подростка снаружи.

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Работники полиции выяснили номер телефона матери парня, однако, та не поднимала трубку. Спустя некоторое время, когда полицейские уже собирались звонить в пожарно-спасательную службу, женщина с подругой вернулись домой, а мальчик смог попасть обратно в квартиру.

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