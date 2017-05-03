Весна пока отменяется: на следующей неделе вернутся морозы

В воскресенье, 7 мая, в Латвию придут холодные арктические массы, в результате чего температура воздуха в течение минимум нескольких суток будет значительно ниже нормы, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, в самые холодные ночи на следующей неделе температура воздуха на большей части территории страны понизится до -1..-6 градусов, в связи с чем возможны новые рекорды холода. Максимальная температура в отдельные дни не превысит отметку в +6..+10 градусов.

Согласно нынешнему прогнозу «Global Forecast System», осадков в целом будет мало, однако отдельные губчатые облака могут принести кратковременный интенсивый град и снег. Ожидается, что холоднее всего будет 9 - 12 мая.

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Отметим, что самая низкая температура, зарегистрированная в Латвии в эти дни, составляет примерно -5 градусов, но в 1996 и 2013 году температура воздуха поднялась до +30 градусов.