Рижанка написала трогательное письмо водителю троллейбуса

Мы привыкли, что чаще всего в группах социальных сетей люди делятся негативным опытом. Нагрубил охранник, кассир дал сдачу неверно... Однако эта история совсем иная. Рижанка Марина с помощью Facebook решила отблагодарить водителя троллейбуса за то, что та постоянно помогала её маме. Просто прочтите это трогательное доброе послание и улыбнитесь!

Вчера в одной из групп Facebook рижанка Марина написала:

"Уважаемая наша водитель 27-го троллейбуса! Да, именно Вы, милая дама, обаятельная блондинка с короткой стрижкой до плеч!

2 месяца Вы доказывали нам, что водители троллейбусного парка (в Вашем лице) - прекрасные, добрейшей души, очень чуткие люди!

Реклама

Вы сказали, что Ваш троллейбус сейчас в ремонте, поэтому Вы работаете на дежурных! 18 апреля Вы везли нас, меня и мою маму в коляске, в вагоне номер 28491, 13 апреля - в вагоне с номером 29179! Спасибо Вам за человечность!

Дело в том, что 2 месяца, 2 раза в неделю, наша милая водитель работала на троллейбусе со сломанным автоматическим пандусом. При виде нас с инвалидной коляской на остановке наша милая, очень хрупкая, миниатюрная водитель всегда подъезжала близко-близко к тротуару, выбегала на улицу и предлагала мне завезти, занести, затащить коляску в троллейбус, потому что в этих дежурных машинах пандусы не работают.

Фото: facebook

Водитель так искренне переживала, что мы готовы были простить что угодно такому человеку! Милая наша!

Вы все время помогали моей маме на костылях зайти в салон, все время извинялись за неудобства и завозили коляску, помогали сесть на место и лично пристегивали, а потом точно так же, под руку, выводили из троллейбуса, освободив место и подогнав машину впритык к бордюру и опустив вагон! Спасибо Вам, милая наша, и да поможет Вам Бог за Ваше добро!

Верю, что у Вас будет новый, самый лучший троллейбус! Верю, что все водители будут такими же душевными и чуткими, как Вы. СПАСИБО за то, что Вы есть".

Согласитесь, после прочтения таких тёплых слов благодарности на душе становится теплее! Мы также как и Марина надеемся, что Rīgas Satiksme обратит своё внимание на данное письмо и отблагодарит работника.

Еще по этой теме